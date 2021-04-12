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FlyingBear Phrozen эксклюзив Весна 2021 Raise2D Peopoly Anycubic

Новинки

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3D принтер Creality3D Ender 3 MAX (набор для сборки)
В наличии
3D принтер Creality3D Ender 3 MAX (набор для сборки) 3D принтеры
30 900 ₽
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3D принтер Anycubic Photon Mono SE
В наличии
3D принтер Anycubic Photon Mono SE 3D принтеры
39 900 ₽
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3D принтер Phrozen Sonic Mighty 4K
В наличии
3D принтер Phrozen Sonic Mighty 4K 3D принтеры
79 900 ₽
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3D принтер Raise3D E2
Предзаказ
3D принтер Raise3D E2 3D принтеры
320 000 ₽
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3D принтер Peopoly Phenom
В наличии
3D принтер Peopoly Phenom 3D принтеры
195 000 ₽

Лидеры продаж

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3D принтер Anycubic 4Max Pro 2.0
В наличии
3D принтер Anycubic 4Max Pro 2.0 3D принтеры
59 900 ₽
18%
48 900 ₽
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3D принтер Phrozen Sonic 4K
В наличии
3D принтер Phrozen Sonic 4K 3D принтеры
135 000 ₽
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3D принтер PICASO 3D Designer Classic
В наличии
3D принтер PICASO 3D Designer Classic 3D принтеры
85 000 ₽
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3D принтер Anycubic Mega-S (новый I3 Mega)
В наличии
3D принтер Anycubic Mega-S (новый I3 Mega) 3D принтеры
27 500 ₽
6%
25 900 ₽
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3D принтер Raise3D Pro2
В наличии
3D принтер Raise3D Pro2 3D принтеры
389 000 ₽

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Прямые поставки от производителя

Наша компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей настольного и промышленного 3D оборудования (3D принтеров, 3D сканеров, 3D манипуляторов) - Raise3D, FlashForge, Anycubic, FormlabsCreality3D, PICASO 3D, Phrozen, Wanhao, TierTime, Uniz и пр.

Собственный гарантийный сервис

Мы предоставляем профессиональные услуги по подбору, настройке, обучению, гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию 3D оборудования.

Демонстрация перед покупкой

Прежде чем купить 3D принтер или сканер, вы сможете на практике оценить функционал понравишейся модели в демонстрационном зале компании в Москве, получить онлайн-консультацию по выбору оптимальной модели оборудования под ваши задачи.

Бесплатная доставка по России

Мы работаем с самыми надежными транспортными компаниями и курьерскими службами. Доставка 3D принтеров осуществляется БЕСПЛАТНО во все регионы страны!

Наши бренды

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Wanhao Phrozen
Formlabs PICASO 3D
HARZ Labs Anycubic
Uniz Tiertime

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