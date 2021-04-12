Наша компания является официальным дистрибьютором ведущих производителей настольного и промышленного 3D оборудования (3D принтеров, 3D сканеров, 3D манипуляторов) - Raise3D, FlashForge, Anycubic, Formlabs, Creality3D, PICASO 3D, Phrozen, Wanhao, TierTime, Uniz и пр.
Мы предоставляем профессиональные услуги по подбору, настройке, обучению, гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию 3D оборудования.
Прежде чем купить 3D принтер или сканер, вы сможете на практике оценить функционал понравишейся модели в демонстрационном зале компании в Москве, получить онлайн-консультацию по выбору оптимальной модели оборудования под ваши задачи.
Мы работаем с самыми надежными транспортными компаниями и курьерскими службами. Доставка 3D принтеров осуществляется БЕСПЛАТНО во все регионы страны!
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